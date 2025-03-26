¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ë»Ð¤¬¹³µÄ¤ÎÈ¿´ú¡¡¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á°ÜÁ÷¡¢Áªµó¿äÁ¦¼Âà
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Î»Ð¥¢¥¤¥ß¡¼¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹¾å±¡µÄ°÷¤Ï26Æü¡¢¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹»á¤Ë¹³µÄ¤·¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹5·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¥Þ¥ë¥³¥¹¿Ø±Ä¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤¿ÌôÊªÈÈºáÂÐºö¡ÖËãÌôÀïÁè¡×¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍÆµ¿¼Ô¿ôÀé¿Í¤¬Ä¶Ë¡µ¬Åª¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡£Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ICC¤Î¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ø¶¯À©°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËãÌôÀïÁè¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óË¡Ì³¾Ê¤¬·º»öÁÊÄÉ¤Î²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹»á¤¬¹ñÆâ¤Î»ÊË¡¼êÂ³¤¤ËÈ¿¤·¡¢À¯Å¨¤ò¹ñ³°¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£