Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡Ìó1¥«·î¤Ö¤ê½ªÃÍ3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¡¡ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤¬»Ù¤¨
¡¡26Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢25Æü¤ËÈæ¤Ù¤Æ246±ß¹â¤¤3Ëü8027±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤È¤·¤Æ3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢25Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬3ÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ÎÇã¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢400±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢1¥É¥ë¡á150±ßÂæ¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢25Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬3ÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ÎÇã¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢400±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢1¥É¥ë¡á150±ßÂæ¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£