2024年10月にリリースされた、アニメ『ギヴン』シリーズの主題歌・劇中歌を一挙収録したベストアルバム「ギヴン THE BEST」のアナログ盤が、5月14日に発売される。本作は、『シェリプラス』にて、13年にキヅナツキが連載を開始した同名漫画が原作。フジテレビ“ノイタミナ”初となるBLコミックのアニメ化作品として、19年にテレビアニメが放送、続く20年にシリーズ初となる『映画 ギヴン』が公開。翌年21年には実写ドラマ化、舞台化もされた青春バンドストーリー。

ベストアルバムは、アニメ『ギヴン』の主題歌・劇中歌を含めた全16曲に加え、20年に開催されたライブイベント『ギヴン‐夜が明ける‐」と24年3月に開催された『syh‐映画 ギヴン 柊mix‐」のライブ音源が収録されている。アナログ4枚組で、オリジナルグッズが封入された、豪華BOX仕様となっており、完全生産限定盤の1形態で発売。ギヴン、syhはアニメ『ギヴン』に登場するバンドで原作者のキヅナツキがプロデュース。ギヴンは佐藤真冬役の声優・矢野奨吾がボーカルを務め、syhは鹿島柊役の声優・今井文也がボーカルを務めるバンドで、センチミリメンタルが全曲の作詞・作曲・編曲を行っている。「ギヴン THE BEST」のアナログ盤は、きょう26日より各種販売サイトで予約受付がスタートしている。【アルバム「ギヴン THE BEST」アナログ盤】5月14日(水)発売完全生産限定盤4LP+付属物[アルバム封入限定Tシャツ(Lサイズ)・マフラータオル・ラバーバンド]2万2000円キヅナツキ描き下ろしイラストジャケット仕様■収録内容▼DISC1[SIDE A]01. キヅアト02. session / the seasons03. 冬のはなし04. まるつけ[SIDE B]05. へたくそ06. ステージから君に捧ぐ07. 夜が明ける08. 僕らだけの主題歌▼DISC2[SIDE C]09. 冬のはなし -Orchestra ver.-10. うらがわの存在11. ストレイト12. パレイド[SIDE D]13. スーパーウルトラ I LOVE YOU14. 海へ15. 冬のはなし -with 立夏ver.-16. 結言▼DISC3ギヴン-夜が明ける- 2020.10.01 Zepp Haneda[SIDE A]01. 冬のはなし02. ステージから君に捧ぐ03. session04. キヅアト05. トワイライト・ナイト06. まるつけ[SIDE B]07. 僕らだけの主題歌08. 対落09. へたくそ10. 夜が明ける11. 夜が明ける(collab ver.)▼DISC4syh -映画 ギヴン 柊mix- 2024.03.01 KT Zepp Yokohama[SIDE A]01. ストレイト02. パレイド03. スーパーウルトラ I LOVE YOU04. session05. キヅアト[SIDE B]06. 僕らだけの主題歌07. スーパーウルトラ I LOVE YOU(collab ver.)08. ストレイト(collab ver.)09. パレイド(collab ver.)