µµÍüÏÂÌé¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¡¡40ºÐÁ°¤ËÊÑ²½¡ÖÂÎ¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬¡¢¤¢¤¹27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä°å¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¥æ¥¦
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤È¥¯¥¤¥º¤Ç´ñÀ×¤Î¡ÈÆÍÇË·à¡É¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÆÏ¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥É¥é¥Þ¡õ¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ëµ¯¤¤¿¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤ÈÉÔ¿³¤Ê¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¥æ¥¦¤È°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Î°å»Õ¡õ´Ç¸î»Õ¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ö¿ÍÂÎ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤¬¼¡¡¹¤È¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎÉÂ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤ËÉã¿Æ¤À¤±¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£²È¤ÏÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬Å¹¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦·ÐÏ©¤«¤é¤Î´¶À÷¤Ê¤Î¤«¡£Ã¯¤Î¿È¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¶²¤í¤·¤¤ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ï¡£
¡¡µµÍü¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦µµÍü¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤â40ºÐ¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¾¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Á°²ó½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÆÍÇË¡É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ýÅç¤ß¤º¤¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤ª¼ê¾å¤²¡£MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤«¤é¡ÖÌÌÇò²òÅú¤¬¹¥¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿³ýÅç¤ÎÄÁ²òÅú¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤´ë²è¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î´ÕÄê¿Í¡×¤Ï2ËÜÎ©¤Æ¡£¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤Ï2¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÎÇËÂ»¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¼«ºî¼«±é¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2ÉÃ´Ö³Ö¤ÇÏ¿²è¤µ¤ì¤ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶õÇò¤Î2ÉÃ¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñÌä¤Ë²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶ìÀï¡£°ÊÁ°¡ÖÁðÆå¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦è½»Ò¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¡£Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¶âÅÄ°ì¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµµÍü¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡È»°ÂåÌÜ¡¦¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¡É¤ÎÌ¾¿äÍý¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë·§Èï³²¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¨¤µ¤òµá¤á¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ø¸½¤ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡×¤ÏÇ¯¡¹¿ô¤òÁý²ÃÃæ¡£ºòÇ¯¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¿Í¿ÈÈï³²·ï¿ô¤Ï»³ÎÓÃÏÂÓ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë²Ý¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÇÁø¶ø¤·¤¿·§¤ò·âÂà¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·§¤Ï¶õ¤²È¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢30Ëü¿Í¤¬½»¤à½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤ÎÊý¸þ¤Ø¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÊá³Í¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Âç¤¤¤²»¤âÉÝ¤¬¤é¤º¡¢Ëã¿ì¿á¤Ìð¤Ï¶ÚÆù¤ÇËÉ¤¬¤ì¼ºÇÔ¡£½»Ì±¤Ë¥±¥¬¿Í¤Ê¤É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§¤òÂà¼£¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï¡£
¡¡º£²ó¤âÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡õÈø·Áµ®¹°¤ÎÇ®·ì¥³¥ó¥Ó¤¬ÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä°å¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¥æ¥¦
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤È¥¯¥¤¥º¤Ç´ñÀ×¤Î¡ÈÆÍÇË·à¡É¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÆÏ¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥É¥é¥Þ¡õ¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ëµ¯¤¤¿¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤ÈÉÔ¿³¤Ê¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡µµÍü¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦µµÍü¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤â40ºÐ¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¾¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Á°²ó½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÆÍÇË¡É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ýÅç¤ß¤º¤¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤ª¼ê¾å¤²¡£MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤«¤é¡ÖÌÌÇò²òÅú¤¬¹¥¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿³ýÅç¤ÎÄÁ²òÅú¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤´ë²è¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î´ÕÄê¿Í¡×¤Ï2ËÜÎ©¤Æ¡£¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤Ï2¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÎÇËÂ»¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¼«ºî¼«±é¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2ÉÃ´Ö³Ö¤ÇÏ¿²è¤µ¤ì¤ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶õÇò¤Î2ÉÃ¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñÌä¤Ë²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶ìÀï¡£°ÊÁ°¡ÖÁðÆå¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦è½»Ò¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¡£Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¶âÅÄ°ì¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµµÍü¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡È»°ÂåÌÜ¡¦¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¡É¤ÎÌ¾¿äÍý¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë·§Èï³²¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¨¤µ¤òµá¤á¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ø¸½¤ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡×¤ÏÇ¯¡¹¿ô¤òÁý²ÃÃæ¡£ºòÇ¯¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¿Í¿ÈÈï³²·ï¿ô¤Ï»³ÎÓÃÏÂÓ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë²Ý¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÇÁø¶ø¤·¤¿·§¤ò·âÂà¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·§¤Ï¶õ¤²È¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢30Ëü¿Í¤¬½»¤à½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤ÎÊý¸þ¤Ø¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÊá³Í¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Âç¤¤¤²»¤âÉÝ¤¬¤é¤º¡¢Ëã¿ì¿á¤Ìð¤Ï¶ÚÆù¤ÇËÉ¤¬¤ì¼ºÇÔ¡£½»Ì±¤Ë¥±¥¬¿Í¤Ê¤É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§¤òÂà¼£¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï¡£
¡¡º£²ó¤âÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡õÈø·Áµ®¹°¤ÎÇ®·ì¥³¥ó¥Ó¤¬ÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£