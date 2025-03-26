´ôÉì»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤ÇÊÄ¹»¼°¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç4·î¤«¤éÅý¹ç¤·¡É9Ç¯´Ö°ì´Ó¡ÉµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤¬³«¹»
4·î¤«¤é¡É9Ç¯´Ö°ì´Ó¡É¤ÎµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ë´ôÉì»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÄ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì»Ô¤ÎÍõÀî¾®³Ø¹»¤ÈÍõÀîËÌÃæ³Ø¹»¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¿·Ç¯ÅÙ¤«¤éÅý¹ç¤·¤Æ¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î¡ÖÍõÀîËÌ³Ø±à¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÍõÀî¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ºß¹»À¸¤ä25ÆüÂ´¶È¼°¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î6Ç¯À¸¡¢¶µ¿¦°÷¤éÌó300¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÊÄ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ìºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¹»²ÎÀÆ¾§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢52Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¼¡²¿Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡Ö7Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·¤·¤¤¹»¼Ë¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×(6Ç¯À¸)
¤½¤Î¸å¡¢ÍõÀîËÌÃæ³Ø¹»¤Ç¤âÊÄ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¡ÖÍõÀîËÌ³Ø±à¡×¤Ï¡¢4·î7Æü¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£