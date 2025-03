Survive Said The Prophetが、新曲「State Of Mind feat. Matt Good(From First To Last)」を配信リリースした。

本楽曲は、2023年5月にリリースした「Paradox」以来、約2年ぶりの新曲。多くの人が日常において様々な心境や葛藤を抱える中で、音楽を通して皆と心で繋がっていたい、という想いが込められた楽曲に仕上がっている。

エレクトロニカ要素があふれるイントロに、Yoshのエモーショナルなボーカル、骨太なバンドサウンドが融合する、バンドの現在の“マインド”を体現する1曲だという。

また、プロデュース/フィーチャリングには、From First To Lastのギタリスト Matt Goodを迎え制作され、より強固となったサウンドプロダクションも聴きどころとなっている。

なおSurvive Said The Prophetは、本楽曲を携え3月より全国10カ所に及ぶワンマンツアー『State Of Mind Tour』を開催。チケットは現在一般発売中だ。また、6月にはバンド初の『EU / UK TOUR 2025』の開催も発表されている。

(文=リアルサウンド編集部)