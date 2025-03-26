ÂçÈ½¾Æ¤Î¡Ö¸æºÂ¸õ¡×¤Ê¤É¡ÄJR´ôÉì±Ø¤Î¡ØASTY´ôÉì¡ÙÅì´Û1³¬¤¬27Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó °û¿©Å¹¤Ê¤É12Å¹ÊÞÊÂ¤Ö
¡¡JR´ôÉì±Ø¤Î¡ÖASTY(¤¢¤¹¤Æ¤£)´ôÉì¡×¤ÎÅì´Û1³¬¤¬2025Ç¯3·î27Æü¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ä²Û»ÒÅ¹¤Ê¤É12¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤³¤Î¤¦¤Á4Å¹ÊÞ¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡¢´ôÉì¹âÅç²°¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£ÂçÈ½¾Æ¤¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¸æºÂ¸õ(¤´¤¶¤½¤¦¤í¤¦)¡×¤â¤ª¤è¤½8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¸æºÂ¸õ¤ÎÅ¹Ä¹¡§
¡Ö¿·¤·¤¯¸æºÂ¸õ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥í¥¢¤ÎÆâÁõ¤ÏÅìÇ»¤Ò¤Î¤¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢´ôÉì¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ôÉì¤ÎÌÃ²Û¡ÖÅÐ¤ê°¾¡×¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¶Ì°æ²°ËÜÊÞ¡×¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Åìµþ,
³¤,
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð,
ºë¶Ì,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö