ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¸³«¡¢³Æ´ü´Ö¤Ç¿å½à¤¬°ìÄê¤Ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.32¡¡7.70¡¡10.44¡¡7.55
1MO¡¡9.39¡¡7.26¡¡10.03¡¡7.10
3MO¡¡9.78¡¡7.04¡¡10.08¡¡7.22
6MO¡¡9.79¡¡7.07¡¡10.06¡¡7.41
9MO¡¡9.77¡¡7.17¡¡10.04¡¡7.60
1YR¡¡9.67¡¡7.19¡¡10.00¡¡7.70
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.13¡¡9.39¡¡6.38
1MO¡¡9.95¡¡8.87¡¡6.38
3MO¡¡10.31¡¡9.06¡¡6.59
6MO¡¡10.37¡¡9.31¡¡6.83
9MO¡¡10.41¡¡9.49¡¡6.95
1YR¡¡10.42¡¡9.53¡¡7.06
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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