½÷À¤È¤Ï¡È½éÂÐÌÌ¡É ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¤òºßÂðµ¯ÁÊ¡¡¥í¥±¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Ç20Âå½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¡¡ÅìµþÃÏ¸¡
20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅª¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¡¦¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤ÏµîÇ¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç20Âå¤Î½÷À¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅª¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£Èï¹ð¤È½÷À¤Ï½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÀÆÆ£Èï¹ð¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£