大宮vsいわき スタメン発表
[3.26 ルヴァン杯1回戦](NACK)
※19:00開始
主審:松澤慶和
副審:大川直也、清水拓
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 34 村上陽介
DF 26 濱田水輝
DF 5 浦上仁騎
MF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 33 和田拓也
MF 16 安光将作
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
FW 41 谷内田哲平
控え
GK 40 志村滉
DF 32 酒井舜哉
DF 44 福井啓太
MF 17 中野克哉
MF 31 阿部来誠
FW 28 富山貴光
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
監督
長澤徹
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 32 五十嵐聖己
DF 37 山内琳太郎
MF 6 坂岸寛大
MF 30 木吹翔太
MF 25 鵜木郁哉
MF 13 村上陽斗
MF 7 石渡ネルソン
MF 20 加藤悠馬
MF 34 久永瑠音
FW 16 加藤大晟
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 33 ヒョン・ウビン
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 8 柴田壮介
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三
※19:00開始
主審:松澤慶和
副審:大川直也、清水拓
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 34 村上陽介
DF 26 濱田水輝
DF 5 浦上仁騎
MF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 33 和田拓也
MF 16 安光将作
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
FW 41 谷内田哲平
控え
GK 40 志村滉
DF 32 酒井舜哉
MF 17 中野克哉
MF 31 阿部来誠
FW 28 富山貴光
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
監督
長澤徹
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 32 五十嵐聖己
DF 37 山内琳太郎
MF 6 坂岸寛大
MF 30 木吹翔太
MF 25 鵜木郁哉
MF 13 村上陽斗
MF 7 石渡ネルソン
MF 20 加藤悠馬
MF 34 久永瑠音
FW 16 加藤大晟
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 33 ヒョン・ウビン
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 8 柴田壮介
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三