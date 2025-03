GLAYが4月23日にリリースするデビュー30周年記念ベストアルバム2タイトルより、収録内容の一部を解禁した。今回解禁されたのは、Disc.2の収録内容と一部の新録曲。今作は『あなたとGLAYで創る』をテーマに収録曲をファン投票で決めており、今回リミックスや新録以外の楽曲は全て投票順位で決定していることが発表された。つまりDisc.1のM1が投票第1位となる曲ということだ。

『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065



【CD収録】

・Disc.1 14曲 ※後日順次発表



・Disc.2 14曲

1.MIRROR

2.軌跡の果て

3.BE WITH YOU

4.ずっと2人で・・・

5.SPECIAL THANKS

6.STREET LIFE

7.Missing You

8.誘惑

9.生きがい

10.彼女の"Modern・・・"

11.LAYLA

12.月に祈る

13.ANSWER(再録)

14.千ノナイフガ胸ヲ刺ス



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY DRIVE 1993〜2026 Talk Session

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

・Romance Rose

・V.



【封入特典】

入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』



発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST

(2CD):3500円+税 / PCCN.00070

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00069

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00068



【CD収録】

・Disc1 16曲

1〜15 ※後日順次発表

16.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix



・Disc2 16曲

1.BETTY BLUE

2.HEROES

3.祝祭

4.BLEEZE

5.DIAMOND SKIN

6.lifetime

7.Only One,Only You

8.BAD APPLE

9.Chelsea

10.会心ノ一撃

11.運命論

12.the other end of the globe

13.Supernova Express 2016

14.悲願

15.BYE BYE LOVE Demo

16.会心ノ一撃(Canblaster Remix)



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

悲願 Music Video



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012



【CD収録内容】

・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)

・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)



【Blu-ray収録内容】

・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session

・「タイトル未定」Music Video

・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13

・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

「Romance Rose」

「V.」

・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome

「pure soul」

「月に祈る」

・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>

2025年

5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00



チケット料金:

S席 \12,000 (税込)

A席 \9,000 (税込)

※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要

気になるDisc.1の内容に関しては、明日3月27日より各GLAYオフィシャルSNSで毎日カウントダウンで解禁されるとのこと。加えて今回の解禁で「HOWEVER」「ANSWER」の再録や、「whodunit」「会心ノ一撃」のリミックスバージョンが収録されることが告知された。またデビュー前夜となる1993年verの「千ノナイフガ胸ヲ刺ス」や2026年にリリース予定のデモ「BYE BYE LOVE Demo」が収録されることも発表。その中でも気になるのは新曲となる「悲願」 はまだ誰とのコラボか明かされていないが、長きにわたって優れた作品を産み続け、GLAYに多大な影響を与えたアーティストとのことなので、こちらも楽しみにしてほしい。