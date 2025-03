〈台湾の人気イケメン俳優が大阪で登壇して語った、最新作で役を演じ切るためにいちばん役に立ったこととは 《大阪アジアン映画祭レポート》〉から続く

大阪市で23日まで開催されたアジア映画の祭典「第20回大阪アジアン映画祭(OAFF)」では、タイ映画の躍進が印象付けられた。バラエティに富む7本の長編が上映され、完売回も続出。22日にはタイ映画としては初めてのSF大作『タクリー・ジェネシス』が上映され、監督が舞台挨拶に立った。同作はBLドラマで日本でも人気の俳優ワナラット・ラッサミーラットが出演したことでも話題だ。

監督(左)と出演のWar ©OAFF2025

先史時代から200年後の未来までタイムリープで旅する

『タクリー・ジェネシス』は30年前に消えた父親を捜す娘ステラが、廃墟となった米軍基地に遺された謎の機械を操って、先史時代から200年後の未来まで、ゾンビや怪獣と戦いながら様々な時代をめぐるSFアドベンチャーだ。上映後に登壇したチューキアット・サックウィーラクン監督は語る。

「撮影に1年、CGに2年をかけました。私は日本のアニメや漫画を見て育ったので、そこから多くのインスピレーションを受けています。出てくる怪獣の数は多くはないのですが、それぞれに深い意味を込めています。私が好きなものをこの映画に盛り込みました」

ステラが最初のタイムリープで飛ぶのは先史時代。現在は世界文化遺産に指定されているタイ・ウドーンターニー県のバーンチェン遺跡に、まだ人が住んでいた時代だ。

「バーンチェンは、今から5000年以上前の遺跡です。かつてバーンチェンに住んでいた人たちの痕跡はきれいになくなってしまって、実際にどうだったのかはわかっていません。この消えた人々に対する興味が、この映画を作るきっかけのひとつでした」

遺された米軍基地の謎

ウドーンターニー県やバーンチェン地域は、川の中に住んでいるパヤナーンという龍神が現れたなど、不思議な伝説がいろいろある場所で、映画の舞台としてうってつけだったという。映画で時間を自由に旅することができるタクリー・ジェネシスの機械が遺されていたのは、ベトナム戦争時代に米軍が駐留していたラマスーン基地だった。米軍が何をしていたのかよくわかっていないこの基地も、映画の着想に大きく寄与したという。

「私がラマスーン基地に興味を持ったことはこの映画を作り始める直接のきっかけでした。ラマスーン基地は、バーンチェンと同じウドーンターニー県にあるのですが、この基地に1960年代から70年代に駐留していた米軍は、ここで様々な実験をしていたのではないかと考えられています。タイにとって、ベトナム戦争の影響は大きなものがあります。現在に至るまで政治的な対立のもととなっていて、米国の置き土産はいまでも解決されていないと感じています」

大学生虐殺事件の現場へ

本作のひとつのクライマックスは、ステラたちが1976年の血の水曜日事件(タンマサート大学虐殺事件)の現場に飛ぶシーンだろう。「共産主義の防波堤」としてベトナム戦争で米軍に全面協力したタイでは、政府の方針に若者たちが反発。

「当時、米軍はタイに政治的プロパガンダを植え付けていたのですが、それに反対した学生たちとの間に対立が生まれました。そして、政府に雇われ赤い服を着て、『赤い野牛』と呼ばれた(右翼の)男たちが、学生たちを襲ったのです」

この事件では多数の死者が出たとされるが、詳細は今もって不明な部分もあるという。そしてステラたちはさらに今から200年後の未来を旅することになるが、そこでも若者たちは権力者に抵抗して闘っている。監督の狙いは、先史時代から未来までのタイの歴史を描き出すことにあったという。

「SFは、時間を超えてタイの歴史をたどるために必要だった形式でした。私の国では常に若者と大人が衝突してきました。1960年代、70年代、90年代、そしてそれは今でも続いています。そして私はなぜタイの若者が傷つけられなければならないのか、このような対立がなぜ繰り返されるのかと思っています。この映画は大きなチャレンジです。この映画は必ずしも一般的に共感を得られないかもしれない。というのは、歴史的政治的に複雑なレイヤーが重なった映画だからです。しかし、出資者も分かりやすい映画でなくても、価値のある映画を作ろうと言ってくれました」

子供の頃読んだ『AKIRA』に影響されて

大学生虐殺のシーンでは、時空の歪みによってつながった未来から、過去にミサイルが撃ち込まれるという衝撃的な演出があるが、その場面を監督はもっとも観客に見せたかったのだと語った。

「実はこの映画をつくるモチベーションになったのは、大友克洋の『AKIRA』です。SF漫画でありながら哲学的であり、政治的な考え方もある。子供のときはよく分からなかったのですが、30歳を過ぎて読み直したときにこの漫画の価値をあらためて実感しました。

タイではこの映画はあまり興行収入を上げなかったのですが、海外70カ国に配給権は売れました。また各種プラットフォームでの配信が決まっています。アメリカでも配給権は売れたのですが、公開はいつになるか分かりません。この映画、今の米国大統領や国民にあまり好かれないと思いますから(笑)」

Warは予想を超えたいい演技をしてくれた

日本でも大人気のワナラット・ラッサミーラット(愛称:War)の起用について尋ねられると、こう答えた。

「私はWarがBLドラマを演じる前から、子どもの頃から彼を知っていて、ずっとその仕事を見てきました。実は彼の最初のテレビドラマは私の作品なんです。だんだん彼が有名になってきて、私もすごくうれしくて、彼の動向を注目していました。その後1本映画にも出てもらいました。時代劇もののコメディで王子様の役です。大人になったので、大人の複雑な役をやってもらおうと今回の作品でキャスティングをしました。彼は私の予想を超えていい演技をしてくれました。この先も彼と作品を撮る可能性はあると思います。日本の皆さん、Warを応援してくれてありがとうございます」

タクリー郡の森で真夜中に催される秘密の儀式。隠れて見ていたステラは、父親が閃光に包まれ消えるのを目撃する。30年後ステラは、父親の失踪にある物体が関係することを知る。圧倒的スケールで描くタイムリープ・エンタテインメント。

監督・脚本: チューキアット・ サックウィーラクン/出演:ポーラ・テイラー、ピーター・コープ・ダイレンダル、ラッセル・ジェフリー・バンクス、ナッタチャー・ジェシカー・パードーワン、ワナラット・ラッサミーラット/2024年/タイ/146分/©2024 NERAMITNUNG FILM CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED/公開未定

(「週刊文春CINEMA」編集部/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)