¿·¤¿¤ÊÍ½Â¬¾ðÊó¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×Æ³Æþ¤¹¤ë°Æ¤òÂç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¡¡Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð»þ¤Î²Ð»³³¥ºÒ³²¤ËÂÐ±þ¡¡µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï25ÆüÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤Î²Ð»³¤¬ÂçÊ®²Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÎÌ¤Ë¹ß¤ë²Ð»³³¥¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¿·¤¿¤ÊÍ½Â¬¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë°Æ¤òÂç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ë¹ß¤ëÂçÎÌ¤Î²Ð»³³¥ºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áµ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï1·î¤«¤é¹ß³¥Í½Â¬¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Î¹ß³¥Í½Êó¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö1¥ß¥ê°Ê¾å¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Â¬¾ðÊó¤Ç¤Ï¹ß³¥ÎÌ¤¬3¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×¤ò¡¢0.1¥ß¥ê°Ê¾å¤Ç¡Ö²Ð»³³¥Ãí°ÕÊó¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ß±«»þ¤Ë²È²°ÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¹ß³¥¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¶Â§ÈòÆñ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¡¢·ÙÊó¤è¤ê°ìÃÊ¶¯¤¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ï¿ôÇ¯ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£