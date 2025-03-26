¡Ö¿¦¾ì¤Î³èÀ²½¤È¶µ¿¦°÷¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤ò¡×½©ÅÄ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÄê´ü¿Í»ö°ÛÆ°¡¡Á´ÂÎ¤Ç3500·ï¶á¤¤µ¬ÌÏ¤Ë
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÄê´ü¿Í»ö°ÛÆ°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ç3500·ï¶á¤¤¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¹À¹¬¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Î°ìÁØ¤Î³èÀ²½¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç3485·ï¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ119·ïÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°éÄ£´ØÏ¢¤Î°ÛÆ°¤Ï254·ï¤Ç¡¢¶µ°é¼¡Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¹âÅù¶µ°é²ÝÄ¹¤Îµ×»üÎ´Àµ»á¡£
¸åÇ¤¤Î¹â¹»¶µ°é²ÝÄ¹¤Ë¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³¶³Ø½¬²ÝÄ¹¤Î¸Å²°Åí¹á»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÆî¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡¢¶µ°é¼¡Ä¹¤ÎÆ£ß·½¤»á¡£
½©ÅÄÃæ±û¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡¢Í³Íø¹©¶È¹â¹»¹»Ä¹¤ÎÅÄ¸ý¹¯»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Û·Ëºù¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡¢Ç½Âå¹â¹»¶µÆ¬¤Î°ËÆ£¹¯É×»á¡£
ÃË¼¯³¤ÍÎ¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡¢¹âÅù¶µ°é²Ý¤ÎÌîÏ¤ÅÄµÁÉ§»á¡£
²£¼ê¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡¢ÅòÂô¹â¹»¹»Ä¹¤Î¹â¶¶Æ©»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ¹À¹¬¶µ°éÄ¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¦¾ì¤Î°ìÁØ¤Î³èÀ²½¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£