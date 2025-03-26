¡ÖÈþ¤·¤¶¸µ¤¤À¡×ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾Ð´é¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÆÍÇ¡É¿ÊÑ¤·¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É ¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¾×·âÅª¤ÊÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÌþ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¡ÖÈþ¤·¤¶¸µ¤¡×¤é¤·¤¤ÄÁ¹ÔÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÆÍÇ¡É¿ÊÑ¤·¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ìÆüËÜ°é¤Á¤Î¡ÖÈþ¤·¤¶¸µ¤¡×¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡£ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏNXT¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤ÇÁáÂ®NXT¤Î½÷»Ò²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÌöÆ°¡£1·î7Æü¤Ë¡ÖNEW YEARS EVIL¡×¤ÇNXT½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Ë¾¡Íø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4¥ö·î¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3·î11Æü¤ÎNXT¡ÖROAD BLOCK¡×¤ÇNXT½÷»ÒËÌÊÆ²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È²¦ºÂÁí¼è¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£WWE²ÃÆþÁ°¤«¤éÆ±¤¸ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤ËWWE¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÆÍ§¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔÀï¡£NXT½÷»Ò²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¤¬Æ±¤¸NXT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤Î¡ØX¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£ÍÍ¡¹¤ÊNXTÁª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë¥¸¥å¥ê¥¢¤â»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÇÔÀï¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿»Ñ¤Ë°ÂÅÈ¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÍÇ¡´é¤¬É¿ÊÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬ÆÍ¤¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ÇÆ°²è¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ä¡¢È±¿§¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Î°ì¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÎÈÔ²ó¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÈþ¤·¤¤¶¸µ¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved