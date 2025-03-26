Âè£²»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤¬¡Ö½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×Â´¶È¡¢¸åÇ¤¤Ï²¬ºê¼Ó³¨
MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï26Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½Õ¤Î²þÊÔ²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£
TBS·Ï¡Ö½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°7»þ30Ê¬¡Ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ê35¡Ë¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£29Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂ´¶È¤·¡¢4·î5Æü¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¤¬¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¿·°æ¤ÏÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é½Ð±é¡£½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤ÈÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¡£Âè1»Ò½Ð»º»þ¤Ë¤â»ºµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¶É¤ÎÈ¬ÌÚ¹ÒÊ¿Áí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡Ö½ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢ÈÖÁÈÅö½é¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£1ÅÙ¤ªµÙ¤ß¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·°æ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤ï¤ë²¬ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£½ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È°ã¤¦²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£