¸µ¥Õ¥¸¡¦¹âÅçºÌ¥¢¥Ê¡¢¡Ö½ÕµÙ¤ß¤Î£±Ëç¡×¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤à¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¹âÅçºÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½ÕµÙ¤ß¤Î£±Ëç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤à¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¥¢¥Ê¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥ä¥Ñ¥ó¡×¤òÃ´Åö¡££°£³Ç¯¤«¤é¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±£°Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡Ö¤æ¤º¡×¤ÎËÌÀîÍª¿Î¤È£±£±Ç¯£±£°·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£±£´Ç¯£²·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£¶Ç¯£¶·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£