¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£µ¿Í¡Êº¸¤«¤éËÌÌîÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¡¢ÀîÍµ°ìÏºÉûÂåÉ½¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢ÎëÌÚÆØ½°±¡µÄ°÷¡¢µÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÂåÉ½Áª¡Ê£µ·î£±Æü¹ð¼¨¡¢£¹ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡£³Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤Ç¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÂåÉ½Áª¤Îµ¬Äê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¿äÁ¦¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÅÞ¤â¤À¤¤¤ÖÁÈ¿¥¤¬¤Ç¤­¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡Î©¸õÊä¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿ÀÃ«»á¡¢ÎëÌÚÆØ½°±¡µÄ°÷¡¢ËÌÌîÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¡¢µÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¡¢ÀîÍµ°ìÏºÉûÂåÉ½¤Î£µ¿Í¡£ÅêÉ¼¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï­¡¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼­¢ÃÏÊýµÄ°÷­£»ÙÉôÌò°÷­¤±¿±ÄÅÞ°÷¡£ÅêÉ¼Áí¿ô¤Ï£²£µ£°É¼¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë£±£°£°É¼¡¢­¢¡Á­¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£µ£°É¼¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¡£

¡¡Áªµó´ü´Ö¤Ï£±Æü¤«¤é£·Æü¤Ç¡¢Í¹ÊØÅêÉ¼¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Åê³«É¼¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¡¢ÀçÂæ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡¡Íè·î¤ò¥á¥É¤ËÂåÉ½Áª¤Î¾ÜºÙ¤ä¸õÊä¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£