アドビはデジタルマーケティング向けイベント「Adobe Summit 2025」をアメリカ・ラスベガスで、3月18日から20日まで開催(筆者撮影)

アドビはデジタルマーケティングでの生成AI活用を推進している。背景にあるのは、マーケティングのパーソナライズであり、それに伴うコンテンツニーズの爆発への対応だ。

2年前のイベント「Adobe Summit 2023」で、同社は生成AIモデル「Firefly」を発表、以来、クリエイター向けだけでなく、マーケティングでの可能性を強くアピールしてきた。

デジタルマーケティングは生成AIでどう変化し、どのようなツールを必要としているのか? 「Adobe Summit 2025」会場から、キーパーソンへの単独取材を含めてお伝えする。

デジタルメディアが広告コンテンツ需要を拡大

アドビは現在、生成AIとデジタルマーケティングツールの導入を進めている。

生成AIで広告用のコンテンツを作るといっても、「ゼロから描かせた絵を広告の素材に使う」という話をしているわけではない。

アドビが中核に据えているのは、オリジナルの素材からいかに状況にあったバリエーションを作り、適切な形で、適切なタイミングで消費者へと届けるか……という一連の流れである。

生成AIで大量に広告コンテンツを作ることは可能になり、ネットでも「量産された広告」をみかけることは多い。しかし、単にウェブやメールで広告をばらまいても、もはや広告効果は上がらない。消費者は単に無視するだけだ。

ならばどうすればいいのか?

より最適化を進める必要があるが、それは「数を絞る」ということではない。多数のメディアに対応するには、基本的なコンテンツから多数のバリエーションを作る必要があるためだ。

ソーシャルメディアの種類によって、最適な広告コンテンツの形は変わる。

「あらゆるデジタル企業による投資が、コミュニケーションのルック&フィールに変化をもたらしている」

アドビのシャンタヌ・ナラヤンCEOは、Adobe Summit 2025の基調講演冒頭でそう述べた。



アドビのシャンタヌ・ナラヤンCEO(筆者撮影)

ウェブからソーシャルメディア、メッセージングアプリなど、我々はつねに多数のメディアに接している。そこでのコミュニケーションはリッチになり続けており、その背景にはサービス提供者とコンテンツクリエイターの双方がいる。

一方で、メディアが多様になるほど、その中で接するコンテンツの形も多様になる。縦横比などのシンプルな見え方に加え、それぞれのメディアに接する人々の特性も重要だ。

効率化して「同じ予算で試行回数を拡大」

アドビ・デジタルメディア事業部門代表のデイビッド・ワドワーニ氏は、基調講演の中で「Content fuels growth(コンテンツが成長の燃料となる)」「Personalization at Scale(パーソナライズの拡大)」というキーワードを使った。



アドビ・デジタルメディア事業部門代表のデイビッド・ワドワーニ氏は、コンテンツとパーソナライズがビジネス価値を高めると主張(筆者撮影)

多様なメディアに、多様なタイミングで提供できるコンテンツを用意しつつ、その結果として広告コンテンツを適切に個人に届ける「パーソナライズ」の拡大が起こり、そのことが結果として成長を促す……という考え方だ。

ただ、オリジナルの広告リソースから多様なコンテンツを生み出すのは大変で、すべて手作業で行うのは難しい。管理も大変だ。さらには、それらをどのタイミングで、誰に対して、どんなメディアに出すかも考えなくてはならない。

しかも、そこでかけられる予算には限りがあり、大きく増やすこともできない。

だからこそ、アドビは管理ツール群を同時に提供する。同社は「Adobe Experience Cloud」というツールを持っているが、この中には顧客の購買履歴やコンタクト情報などが蓄積されていく。そこにAIエージェントとの連携を加え、「調和ある顧客体験」の提供を進める。

その結果できることは多数ある。

企業が商品紹介を行うウェブがあるとする。そこからの製品購買が落ち込んでいる場合、ウェブの再構築が必要になる。そこで、AIエージェントは自動的に分析し、担当者に「どこをどう改善すべきか」を提案する。担当者は「承認」をクリックするだけでウェブの改変は終了する。

広告キャンペーンを相談すると、対象顧客のデータから適切な方向性と広告コンテンツの中身を提案し、最終的な結果の分析まで含めて、担当者1人で確認しながら進めることも可能になる。

こうしたことは、人間にできないものではない。人間を排除してAIに進めてもらうものでもない。だが、こまごまとした作業や判断を人間が行うのは大変だ。だから、「AIにもできる判断」をAIに助けてもらい、人間はそれをチェックし、キャンペーンの試行回数自体を増やしていく……という考え方である。

キャンペーンを構築する時間が10分の1に

アドビは、いくつかの大企業でツールを導入した結果を公表した。

アメリカの通信会社であるT-Mobileは、1月に仕掛けられるマーケティングキャンペーンの量を2.75倍に増やすことができた。電通は、145の地域に対する広告アセットの展開速度を従来の7割の時間に短縮できたという。



電通は生成AIによって、広告アセットの国際展開の作業時間を7割に短縮(筆者撮影)

そして、アドビ自身も試し、大きな成果を出している。

同社はAdobe Summit以外に「Adobe MAX」というイベントを展開している。今年4月に行われる「Adobe MAX London」向けのプロジェクトでは、キャンペーンを構築する時間が10分の1になり、通知の電子メールが開封される率は30%改善したという。



アドビ自身も活用。キャンペーン構築にかかる時間はなんと10分の1に(筆者撮影)

企業に安全な「Firefly」と他社モデルの併用へ

アドビのデジタルマーケティングビジネスの中核にあるのは、生成AIである「Firefly」である。

最大の特徴は、企業がビジネスに使ううえでの「安全性」だ。

自社が運営するデジタルアセットサービスである「Adobe Stock」と著作権が消尽しているコンテンツを軸に学習し、さらに、暴力・性表現などで不適切なコンテンツが出てこないように配慮されている。そこに対し、企業が必要なロゴやカラースキームなどの「必要な特徴」を追加して、「その企業が求めるトーンやマナーにあった内容」のコンテンツを生成しやすいものになっている。

他方、そのことは、創造性を拡大するうえでは1つの枷でもある。自由かつ、新しいアイデアを試すには「別のAIモデル」が必要になる場合もある。

そこで同社は、主にクリエイター向けに、Firefly以外の生成AIも使えるようにする施策を発表した。

アドビでGlobal Head of New Business Ventures & Founder of Fireflyを務めるハンナ・エルサカ氏は、筆者に対し次のようにコメントした。

「詳細は後日発表するが、パートナーのAIをアドビのツールに組み込むためのエコシステムをオープンにしていく。また将来的には、生成AIのモデル自身は差別化要素ではなくなる可能性があり、AIモデルをどう使うか、という周辺の部分が重要だ。弊社はそうした部分に多数の仕組みを持っている」

ただし、どのAIを使っても、作られたものが「生成AIを使っている」ことを示す電子透かしは埋め込まれる仕組みになっているし、生成に使ったコンテンツが、アドビ側などでAIの学習に使われることもないという。

エルサカ氏のいう「多数の仕組み」とは、前出のデジタルマーケティングツール群であり、Photoshopに代表されるクリエイティブツール群のことでもある。そのうえで、企業が生成AIを使うには、より安心して使えるFireflyが向いている……という考え方だ。

生成AIが「パーソナライズ」の意味を変える

また、Fireflyには別の特徴もあるという。

「Fireflyの特徴は『マルチモーダル性』です。他のモデルは動画や音声の対応くらいですが、Fireflyは3Dデータからベクター(線画)まで、多様な生成に対応します。そのことは、1つの要素から別のものに移行しやすい、ということでもあります。写真があればそこから短い動画を作れますし、3Dの知識がなくても3Dデータを作れます。そこから有用なコンテンツを生み出せるのです」(エルサカ氏)

広告との関係でコンテンツが増える、という話をしてきた。その中では、コンテンツの形や見せ方の多様性も重要になる。従来、そういう「見せ方の変更」は、クリエイターに依存していた。その仕事をクリエイターが楽しんでいるならともかく、単に「必要な仕事として手間が増える」だけでは厳しい。クリエイターは新しいもの・特別なものを作ることに集中してもらい、ビジネス上の要請から来る作業は、できるだけ現場で行えるようにすべきだ。そのほうがスピードも上がる。Fireflyのような生成AIの力はそこで発揮される。

そしてもう1つ、エルサカ氏は面白い考え方を示す。「パーソナライズは重要ですが、方向性は2つある」(エルサカ氏)というのだ。

1つは、「企業側が個人に向ける」もの。購買プロファイル・コンタクトプロファイルに合わせたマーケティング展開は、まさにそういう使い方だ。

もう1つは、消費者側が、自分のためにパーソナライズするものだ。

例えばアメリカ・ゲータレードは、プロンプトを入力して「ゲータレードのモチーフを使った、自分だけのカスタムボトル」を作り、注文できるサービスを始めている。過去、こうしたキャンペーンでは、出来合いのデザインに少し色を変える程度のことしかできなかった。だが、生成AIに「企業のトーン」を組み合わせて提供することで、利用する人だけが持つ、本当にパーソナライズされたものを手にできるようになった。



ゲータレードはアメリカで、生成AIを使って「オリジナルボトルを作る」キャンペーンを実施(写真:ゲータレード)

これら2つの「パーソナライズ」は、技術的にはまったく同じものだという。

だが、キャンペーンを仕掛ける側が技術を「どの方向に使うか」を考えることで、新しい顧客との関係を生み出せるようになった。

こうしたことを多数、素早く試せるようになることが、生成AIとデジタルマーケティングツールを導入するメリットそのものなのである。

(西田 宗千佳 : フリージャーナリスト)