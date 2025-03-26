¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙPOP UP SHOP³«ºÅ·èÄê¡¡¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤â
¡¡ëÝ»³ÁÏ»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤ÎPOP UP SHOP¤¬¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ä¡ª¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP¥°¥Ã¥º
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢4·î9Æü¡Á22Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦TSUTAYA EBISUBASHI¡¦B1³¬¡¦IP½ñÅ¹¡¢5·î7Æü¡Á29Æü¤Þ¤ÇSHIBUYA TSUTAYA¡¦6³¬¡¦IP½ñÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿ÍSeason 1¡Á3¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿WIT STUDIO¤Ë¤è¤ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡24Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡ÖArt make¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¸¶²è¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖKey:prime¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2000±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´8¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢POP UP SHOP³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀõÌî¶³»Ê»á¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢ÃæÉðÅ¯Ìé»á¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¢º£°æÍÊ¸»á¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬5·î25ÆüÅìµþ²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£5·î7Æü¡Á19Æü¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢SHIBUYA TSUTAYA 6³¬ IP½ñÅ¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¤Î½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Çó²¡¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX¡¡ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë³Û±ï
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ880±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ7040±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ990±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ7920±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ880±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
Á´2¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ2640±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥Þ¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È
Á´2¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ2750±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í WIT STUDIO¡ã ARCHIVES ¡ä T¥·¥ã¥Ä
¡¦ATTACK ON TITAN 58% TEE 001
¡¦LEVI 58% TEE 001
¡¦EREN YEAGER 58% TEE 001
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Re:lighting¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° ´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡¥ê¥ô¥¡¥¤Birthday ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡Re:lighting ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
Á´4¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ880±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ1980±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ1650±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¡
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ440±ß¡¿Á´¼ïBOX¡¡ÀÇ¹þ2640±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 2 ¸¶²è½¸
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 3 ¸¶²è½¸1
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 3 ¸¶²è½¸2
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Î©ÂÎµ¡Æ°Àþ²è½¸ -º£°æÍÊ¸-£±
ÀÇ¹þ4180±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Î©ÂÎµ¡Æ°Àþ²è½¸ -º£°æÍÊ¸-2
ÀÇ¹þ4180±ß
¢£ÀõÌî¶³»Ê ¿Ê·â¤Îµð¿Í Áíºî´Æ½¤Àµ½¸
ÀÇ¹þ2750±ß
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ä¡ª¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP¥°¥Ã¥º
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢4·î9Æü¡Á22Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦TSUTAYA EBISUBASHI¡¦B1³¬¡¦IP½ñÅ¹¡¢5·î7Æü¡Á29Æü¤Þ¤ÇSHIBUYA TSUTAYA¡¦6³¬¡¦IP½ñÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿ÍSeason 1¡Á3¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿WIT STUDIO¤Ë¤è¤ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢POP UP SHOP³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀõÌî¶³»Ê»á¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢ÃæÉðÅ¯Ìé»á¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¢º£°æÍÊ¸»á¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬5·î25ÆüÅìµþ²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£5·î7Æü¡Á19Æü¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢SHIBUYA TSUTAYA 6³¬ IP½ñÅ¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¤Î½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Çó²¡¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX¡¡ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë³Û±ï
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ880±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ7040±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ990±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ7920±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Art make ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ880±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
Á´2¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ2640±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥Þ¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È
Á´2¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ2750±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í WIT STUDIO¡ã ARCHIVES ¡ä T¥·¥ã¥Ä
¡¦ATTACK ON TITAN 58% TEE 001
¡¦LEVI 58% TEE 001
¡¦EREN YEAGER 58% TEE 001
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Re:lighting¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° ´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡¥ê¥ô¥¡¥¤Birthday ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ4400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡Re:lighting ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
Á´4¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ880±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ1980±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ
Á´3¼ï¡¡³ÆÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ1650±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¡
Á´1¼ï¡¡ÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ440±ß¡¿Á´¼ïBOX¡¡ÀÇ¹þ2640±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 2 ¸¶²è½¸
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 3 ¸¶²è½¸1
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£TV¥¢¥Ë¥á ¿Ê·â¤Îµð¿Í Season 3 ¸¶²è½¸2
ÀÇ¹þ3300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Î©ÂÎµ¡Æ°Àþ²è½¸ -º£°æÍÊ¸-£±
ÀÇ¹þ4180±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Î©ÂÎµ¡Æ°Àþ²è½¸ -º£°æÍÊ¸-2
ÀÇ¹þ4180±ß
¢£ÀõÌî¶³»Ê ¿Ê·â¤Îµð¿Í Áíºî´Æ½¤Àµ½¸
ÀÇ¹þ2750±ß