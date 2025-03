Our Fashion Story【 vol.25_ DIOR × 侘び寂び 】

私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第25回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ディオール(DIOR)にフィーチャー。2025年春夏 コレクションでクリエイティブ ディレクターのマリア・グラツィア・キウリが目標としたのは、まるでそれぞれのルックに、それが生み出されるまでのストーリーを物語る機会が与えられたかのように演出し、服の意味を改めて深く掘り下げることでした。芸術作品そのものと芸術的なプロセスとの間の境界を越えながら、マリア・グラツィア・キウリは、ファッションを原点回帰させ、目的と機能の間における、身体とそれを飾るものとの関係を強調することを目指しました。そのうえで、彼女はアーカイブのシルエットを集め、再解釈しました。

今回は、ディオール 2025 Spring Summer Collectionを写真家・笠原秀信とヘアアーティストのChiharu Yadaがマリア・グラツィア・キウリの想いでもある、身体とそれを飾るものとの関係を強調する「非対称や余白の美しさ_粋な美」をテーマに「DIOR x 侘び寂び」を表現するストーリーをお送りします。Our Fashion Story_vol.25 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.25 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 71万円パンツ 30万円シューズ 13万5000円Our Fashion Story_vol.25 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 82万円パンツ 34万円グローブ 23万5000円Our Fashion Story_vol.25 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEドレス 98万円シューズ 20万円ピアス 9万3000円リング 7万1000円掲載アイテムのお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL 0120-02-1947《Our Fashion Story vol.25:Staff Credit》Hair Direction: Chiharu YadaPhotographs: Hidenobu KasaharaMake-up : Chiharu NakagawaModel : MEI