ºòµ¨¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡Ö.212¡×¤ÎÀ¾Éð¤ËÂÇÀþÉü³è¤ÎÃû¤·¡¡1¡Á3ÈÖ¤Î¸ÇÄê¤ÇA¥¯¥é¥¹¤â»ëÌî¤Ë¡©
¥Í¥Ó¥ó¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉâ¾å¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢49¾¡91ÇÔ3Ê¬¤±¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿À¾Éð¡£FAÀïÀþ¤Ç¤âÃíÌÜÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤»¤º¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¥×¥íÌîµåOB¤¬B¥¯¥é¥¹¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª À¾Éð»þÂå¤Î¥«¥Ö¥ì¥é¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿ÆÃÂçÃÆ
¡¡Á°É¾È½¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤À¾Éð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï8¾¡4ÇÔ2Ê¬¤±¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·òÆ®¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨1.96¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó10¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÉðÆâ²ÆÚö¤¬º¸¤Ò¤¸¤Î¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢郄¶¶¸÷À®¤Èº£°æÃ£Ìé¤ÎÂç¹õÃì2¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¤É¤Á¤é¤â¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ÏÂÇÀþ¤Î´èÄ¥¤ê¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.212¡¢µåÃÄºÇ¾¯¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÄãÌÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¼çÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇÀþ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1ÈÖ¤ËÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ¡¢2ÈÖ¤ËÀ¾Àî°¦Ìé¤ò¤Û¤Ü¸ÇÄê¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÏÄ¹Ã«Àî¡Ê.333¡Ë¤ÈÀ¾Àî¡Ê.360¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â12µåÃÄ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Î¹â¤¤1¡¢2ÈÖ¤ò¡¢3ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Í¥Ó¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥à¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Í¥Ó¥ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¹¥Ä´¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë¥Í¥Ó¥ó¤¬³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç¿¶¤ê¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¡¢42ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ4»°¿¶¤È¤·¤Ö¤È¤µ¤â¤¢¤ë¥Í¥Ó¥ó¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÏÎ³¤¾¤í¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î1¡¢2¡¢3ÈÖ¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ì¤ÐA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]