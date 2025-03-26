´Ýµµ»Ô¤¬¡ÖPayPay¡×¤Î40¡ó¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¤Ø¡¡Êª²Á¹âÆÂÐºö¤Ç¡¡¹áÀî
PayPay¤ÎÅ¹ÊÞ¥·ー¥ë
¡¡¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤ÏÊª²Á¹âÆ¤Î¶ÛµÞÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑ¡ÖPayPay¡×¤Ç»È¤¨¤ë40¡ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ýµµ»Ô »º¶È´Ñ¸÷²Ý¡¿°©ºä²íÏÂ Éû²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¤ä»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤ò»Ù±ç¤·¤ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Êª²Á¹âÆ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸Î×»þ¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£5000±ß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È40¡ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ7000±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¿ô¤Ï12Ëü¸ý¡¢8²¯4000Ëü±ßÊ¬¤Ç¡¢12ºÐ°Ê¾å¤Î´Ýµµ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êºÇÂç¤Ç5¸ý¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6·î2Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢7·î1Æü¤ËÅöÁªÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ýµµ»ÔÆâ¤ÎPayPay¤¬»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ç»È¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ýµµ»Ô¤ÏÅÐÏ¿ÊýË¡¤ä»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò4·î°Ê¹ß¡¢»ÔÌò½ê¤ä¥Þ¥ë¥¿¥¹¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£