¼õÃíÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ±´Ö´ë¶È¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡½Þ¶¹¾¾ÊÂæ½£»Ô
Þ¶¹¾¾ÊÂæ½£»Ô²«´ä¶è¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¼õÃí¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Âæ½£»Ô¤ÏÌ±´Ö·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤¬Ãø¤·¤¯¡¢À½Â¤¶È¤Î´ðÈ×¤¬¶¯¸Ç¤Ç¡¢Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿ÃÏ°è¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÀèÃ¼À½Â¤¶ÈµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´»Ô¤Ë8Ëü4000¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬5647¼Ò¡¢¹ñÆâ³°»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¼ó°Ì¤ò¸Ø¤ëÀ½ÉÊ¤Ï307·ï¤Ë¾å¤ê¡¢100²¯µé¸©°è»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¤Ï27¡¢¹ñ²Èµé»º¶È´ðÃÏ¤Ï70¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë