¥¦¥µ¥®Ë½¹Ô¤Îºá¡¢Ç§¤á¤ë¡¡¹Åç¡¢Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯µá·º
¡¡¡Ö¥¦¥µ¥®¤ÎÅç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤ÎÂçµ×ÌîÅç¤Ç¥¦¥µ¥®¤òË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦ËÙÅÄÎ¦Èï¹ð¡Ê25¡Ë¤Ï26Æü¡¢¹ÅçÃÏºÛ¸â»ÙÉô¡ÊÅçºê¹ÒºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤òµá¤á¤ÆÂ¨Æü·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï4·î14Æü¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¥¦¥µ¥®¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ëÆ°²è¤ò¸«¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥µ¥®¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¡¢È¿±þ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÏÀ¹ð¤Ç¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï»ÄÇ¦¤«¤Ä´í¸±¤Ç°¼Á¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢È¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£