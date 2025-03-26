ËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤¬Åìµþ¤ò½ÐÈ¯¤·Âçºå²ñ¾ì¤Ø¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È18Æü
¤¢¤È2½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤¬Âçºå¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¸¦µæ½ê¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¢¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¬¤«¤ê¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÃæ¤Ë²ÐÀ±¤ÎÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤¬È¯¸«¤·¤¿²ÐÀ±Í³Íè¤Îð¨ÀÐ¤Ç¤¹¡£
½Å¤µ¤Ï¤ª¤è¤½13¥¥í¥°¥é¥à¤ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Ç¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÂçºå¡¦Ì´½§¤Ø¤È±¿¤Ó¤³¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¶ËÃÏ¸¦µæ½ê ¹Êó¼¼¡¡·§Ã«¹¨Ì÷ ¼¼Ä¹
¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò±§Ãè¤È¤«ÃÏµå¾å¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ËüÇî¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È18Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤ÏÌÜ¶ÌÅ¸¼¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£