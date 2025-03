¤ª¤è¤½500Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸¤á¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¤¬´°À®¡ª¼è¼ê»Ô¡Ö¤È¤ê¤«¤á¤¯¤ó¡×ÃÂÀ¸10¼þÇ¯

取手市の健康づくり推進のシンボルとして誕生したキャラクター「とりかめくん」が令和6年度で誕生10周年を迎えました。

取手市の健康づくり推進のシンボルとして誕生したキャラクター「とりかめくん」が令和6年度で誕生10周年を迎えた。

市内外のイベントなどで幅広く活躍してくれている「とりかめくん」の誕生10周年を形に残すため、市民のみなさんから「とりかめくん」と一緒に撮影した写真を集めてモザイクアートを作成しました。

市民からおよそ500枚の写真の応募があり、「とりかめくん」キャラクターをデザインしたアーティストの傍嶋賢さんがモザイクアートの原画を制作しました。

令和7年3月20日に行われたイベント「駅前にぎわいフェスタ」の野外ステージにて、たくさんの観客のみなさんの前で完成したモザイクアートの発表が行われました。

イベントステージで発表されたモザイクアート

デザインは市の鳥であるかわせみやフクロウ、市の一大イベントである夏の花火大会など取手市の魅力がたくさん詰まっています。

モザイクアートの原画

現在、完成したモザイクアートは、取手市の取手ウェルネスプラザ内の1階の正面玄関ホールに展示してあります。

写真を応募していただいた方は自身の写真を見つけるのも楽しいかもしれません。

完成した「とりかめくん」モザイクアート

【「とりかめくん」とは】

市では、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが健康で幸せに暮らせるまちづくりとして、「スマートウエルネスとりで」を推進しています。

その取り組みのシンボルとして誕生したのが健康づくりキャラクター「とりかめくん」です。

「とりかめくん」は、健康づくり事業の広報媒体や事業参加者に配布する啓発グッズ等に活用しています。

【キャラクターのデザイン】

キャラクターデザインは、市内在住のアーティスト傍嶋賢(そばじまけん)氏によるものです。

健康づくりキャラクター「とりかめくん」デザイン

