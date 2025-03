さくら情報システムとニーズウェルは、両社協業を通じて「BPO+Invoice PA+経費精算システム」の提供を開始します。

さくら情報システム/ニーズウェル「BPO+Invoice PA+経費精算システム」

さくら情報システムとニーズウェルは、両社協業を通じて「BPO+Invoice PA+経費精算システム」の提供を開始。

1. 「BPO+Invoice PA+経費精算システム」について

「BPO+Invoice PA+経費精算システム」は、さくら情報システムのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)ソリューションとニーズウェルの請求書自動登録「Invoice PA」、経費精算システム導入を組み合わせ、経費精算における入力業務レス・承認業務レスを効果的に実現することで、お客さまの生産性向上の取組みを支援する統合ソリューションです。

幅広い分野における両社のシステム開発・運用の実績や知見を活かしながら、自治体・民間企業における導入実績が豊富なソリューションの融合によって、経費精算業務の効率化・省力化を促進し、お客さまがコアビジネスに集中できる環境を提供します。

さらに、両社によるデータ連携や最新のAI技術の活用などを見据え、将来に向けたサービス拡張性を備える形で提供し、両社の取組みを強化します。

●さくら情報システムのBPOソリューション

業務運用プロセスの標準化、徹底した品質管理のノウハウに基づき、お客さまに代わって業務を実施します。

郵送やメールによる請求書の受領、経費精算システムへの請求書登録、支払申請書類の作成から支払申請の提出まで、一連の業務プロセスにおいて、お客さまの要望に応じて、さまざまな事務作業を代行します。

また、経費の支払先や支払金額の正当性、経費科目の妥当性など、経理部門で行う確認・検証業務を代行します。

●Invoice PA

請求書を複合機などでスキャンするだけで、画像・文字認識AIエンジン(AI-OCR)と自動登録プログラムが連携し、経費精算システムに請求書データを自動登録するニーズウェルの独自ソリューションです。

ユーザーが請求書の情報を手作業で登録する工程を省き、デジタル化を促進し、繁忙期の煩雑な請求書処理業務を格段に効率化します。

●経費精算システム導入

経費申請から承認、精算までのプロセスをデジタル化し、経費精算業務のDXや効率化を促進します。

自動入力機能やチェック機能による入力ミスの低減、企業固有の経費規程に基づいた不正・違反の自動チェック、蓄積データを活用した経費の見える化を実現し、経費管理の負担軽減やコンプライアンス強化に貢献します。

2. 今後の展開

「BPO+Invoice PA+経費精算システム」の提供に伴い、既存顧客との長期的なパートナーシップを目指し、さくら情報システムのBPOソリューションを活用中の企業、ニーズウェルから経費精算システムを導入した企業に対して当ソリューションを提案します。

また、さくら情報システムの販売ネットワークを活用しながら新規顧客の開拓を進め、請求書処理業務の効率化、経費管理の負担軽減、コンプライアンス強化など、具体的な課題解決を通して当ソリューションの価値を訴求し、市場競争力を高めていきます。

引き続き、さくら情報システムとニーズウェルは協力関係を強化しながら、さまざまな企業のニーズに寄り添った高品質なソリューションの提供に努め、受注促進とお客さま満足度向上を図っていきます。

また、両社のシナジーによって新たなビジネスチャンスを創出し、より多くの企業に価値のあるサービスを提供していく予定です。

3. 提供開始時期

2025年4月1日

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 請求書処理業務を格段に効率化!さくら情報システム/ニーズウェル「BPO+Invoice PA+経費精算システム」 appeared first on Dtimes.