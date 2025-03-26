NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¡¢´ã¶À¡õ¥æ¥Ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö½÷¿À¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡NHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç´ÑÀï¤Ø¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¡£¹õ±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤ÈÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡£¶á¤¯¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´ÑÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î½÷¿À¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼»Ñ¥Ê¥¤¥¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈþ¤Ü¤¦¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÃæÀî¥¢¥Ê¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤ò3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼þ°Ï¤ËÂà¼Ò¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£