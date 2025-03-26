27ÆüÌë¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ä¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´üÂÔ¡¡°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¡3848À¤ÂÓ7494¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨
°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¡£
27ÆüÌë¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3·î23Æü¤Ëº£¼£»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï¡¢26Æü¤Ç4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¼£»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤ÏÌó306ha¤ËµÚ¤Ó¡¢½»Âð6Åï¤ÈÁÒ¸Ë2Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¬¤ê¡¢º£¼£»Ô¤ÈÀ¾¾ò»Ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ3848À¤ÂÓ7494¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÂ¾¸©¤«¤é¶ÛµÞ¾ÃËÉ±ç½õÂâ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÃ°µ¤Ë¸þ¤±·üÌ¿¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¦É²¸©Æâ¤Ï26Æü¤â´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢27ÆüÌë¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£