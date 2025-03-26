¡Ö¼ã¼Ô¤ä½÷À¤ËÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¡×ÀÐÀî¸©µÄ²ñÀµÉûµÄÄ¹¤¬ÊúÉé¸ì¤ë¡¡¤È¤â¤Ë½÷À¤ÏÁ´¹ñ½é
Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤È¤â¤Ë½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©µÄ²ñ¤Î¿·¤¿¤ÊµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤¬ÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©µÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°ÂµïÃÎÀ¤¸©µÄ¤È¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿È¬ÅÄÃÎ»Ò¸©µÄ¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñ¤ÇÀµÉûµÄÄ¹¤É¤Á¤é¤â½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©µÄ²ñ¡¦°Âµï ÃÎÀ¤ µÄÄ¹¡§
¡Ö»ä¤äÈ¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤¬µÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËµÄ²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¡¢½÷À¤ÎÊý¤ËÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¡¢»²²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©µÄ²ñ¡¦È¬ÅÄ ÃÎ»Ò ÉûµÄÄ¹¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á½÷À¤Ê¤éÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¸©À¯¤ËÆÏ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°Âµï¸©µÄ¤Ï¸½ºß4´üÌÜ¡¢È¬ÅÄ¸©µÄ¤Ï¸½ºß3´üÌÜ¤Ç¡¢½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£