ÂæÏÑ±Ç²è¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤ÎÇÐÍ¥4¿Í¤¬Ìô»Õ¿¿¼î¾Þ¤òÆ±»þ¼õ¾Þ Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ±Ç²è¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¡Ê²æ²ÈÅª»ö¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥4¿Í¤¬¡¢Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤ÇÌô»Õ¿¿¼î¾Þ¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Íû±ó¡Ê¤ê¤¨¤ó¡ËÊ¸²½ÉôÄ¹¡ÊÊ¸²½Áê¡Ë¤ÏÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡ËÃóÆüÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë½ËÊ¡¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ±±Ç²èº×¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç14Æü¤Ë³«Ëë¡£¡ÖÂæÏÑ¡§ÅÅ±Æ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤âÁÈ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤Î¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤äÆüËÜ½é¾å±Ç¤Î¡Öµ´ºÍ¤ÎÆ»¡×¡Êµ´ºÍÇ·Æ»¡Ë¤ò´Þ¤àÂæÏÑ±Ç²è7ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£23Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ìô»Õ¿¿¼î¾Þ¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±±Ç²èº×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÌô»Õ¿¿¼î¤¬ºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ª¡¦¥¤¡¼¥ê¥ó¡Ê¹â°ËÎè¡Ë¡¢¥é¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥Û¥¢¡ÊÍõ°±²Ú¡Ë¡¢¥Ä¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥Û¥¢¡ÊÁ¾·É驊¡Ë¡¢¥Û¥¢¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¡¼¡Ê²«àãû¡Ë¤Î4¿Í¡£¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¸«»ö¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç±é¤¸¡¢¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë°ÎÂç¤Ê·æºî¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤Ï¥Ñ¥ó¡¦¥«¡¼¥¤¥ó¡Êß¯µÒ°õ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ½é´ÆÆÄºîÉÊ¡£ÂæÏÑ¤Î²ÈÂ²¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤é¤·¤µ¡×¤ÇÎÞ¤òÍ¶¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ó¥Û¥¢¡¢¥¤¡¼¥ê¥ó¤Î3¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¾Þ¾õ¤ÈÉû¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖºîÉÊÃæ¤Ç4¿Í²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤¿4¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¬Æ±»þ¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¡¢Æ±±Ç²èº×¤¬4¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤ÏÂæÏÑ¤Çº£Ç¯¸ø³«Í½Äê¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±±Ç²èº×¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç14Æü¤Ë³«Ëë¡£¡ÖÂæÏÑ¡§ÅÅ±Æ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤âÁÈ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤Î¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤äÆüËÜ½é¾å±Ç¤Î¡Öµ´ºÍ¤ÎÆ»¡×¡Êµ´ºÍÇ·Æ»¡Ë¤ò´Þ¤àÂæÏÑ±Ç²è7ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£23Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤Ï¥Ñ¥ó¡¦¥«¡¼¥¤¥ó¡Êß¯µÒ°õ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ½é´ÆÆÄºîÉÊ¡£ÂæÏÑ¤Î²ÈÂ²¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤é¤·¤µ¡×¤ÇÎÞ¤òÍ¶¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ó¥Û¥¢¡¢¥¤¡¼¥ê¥ó¤Î3¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¾Þ¾õ¤ÈÉû¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖºîÉÊÃæ¤Ç4¿Í²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤¿4¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¬Æ±»þ¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¡¢Æ±±Ç²èº×¤¬4¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Î»ö¡×¤ÏÂæÏÑ¤Çº£Ç¯¸ø³«Í½Äê¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë