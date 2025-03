Apinkが今年も「4月19日」に“恒例”の新曲リリースへ、事務所別れても長寿グループとして存在感

K-POP界を代表する“長寿グループ”のApinkが、デビュー14周年を迎える4月19日に新曲をリリースすることが発表された。

2011年にデビューしたApinkは、毎年4月19日を「Apink Day」に定め、ファンに特別な楽曲やコンテンツを届けてきた。これまで、デビュー1周年記念の『0419』を皮切りに、『Promise U』(15)、『The Wave』(16)、『Always』(17)、『Miracle』(18)、『Everybody Ready?』(19)、『Moment』(20)、『Thank you』(21)、『I want you to be happy』(22)と、数多くのファンソングを発表している。

2023年4月には、チョン・ウンジのみISTエンターテインメントと再契約し、ほか4人は他事務所へと移籍。しかし、Apinkは解散せず、今後も5人でグループ活動を行うと両事務所が発表し、話題を集めた。

(写真=CHOI CREATIVE LAB)Apink

その後、昨年の4月19日にはリーダーのパク・チョロンが作詞を手がけた『Wait Me There』をリリース。事務所は別々になったものの、今年も1年ぶりとなる“完全体”での新曲リリースに多くの注目が集まっている。

14年目の春に贈られるApinkの新曲は、4月19日18時より各種音楽配信サイトにて公開予定。