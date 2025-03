【第79回プライズフェア】 2月18日 開催

国内のプライズ関連メーカーが合同で開催する「プライズフェア合同内見会」。2月18日に開催された第79回でも多数のメーカーが出展し、新製品が公開された。

本稿ではフリューの新作展示製品を紹介していく。

展示では座ったポーズでカップ麺の蓋に座らせることができる「ぬーどるストッパーフィギュア」の新作やプライズフィギュアが公開。

さらにサンリオキャラクターズ、「パンパンくんの日常」などのぬいぐるみが展示された。

ぬーどるストッパーフィギュア

Trio-Try-iT Figure

サンリオキャラクターズ

パンパンくんの日常

