ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡¦ÅÚÃÏ²þÎÉ¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎ½ÐÀÊ¤Î·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¶¯Ä´¡¡¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¿Í¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï26Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆüÃæ¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤äÅÚÃÏ²þÎÉ¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤È¡¢¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÆü¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ËÂ·¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÅ¾å¤«¤é°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤ÈÀï¤¦Íê¤â¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ÈÆüËÜ¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤¬À¤³¦¤ÎÃ¦»ÀÁÇ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿ËÒÁðÃÏ¤äÇÀÃÏ¤Î²óÉü¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ëÅÚ¾í²þÎÉ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹òÊª¤Ê¤É¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤ÎÍÞÀ©¤È¤¤¤¦Áê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©¤«¤é130¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ë¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤È¶¯¸Ç¤Ê·ÐºÑ´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¿Í¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£