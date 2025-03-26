¡Ú¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡Û¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë¥À¥ó¥¹¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¡¡È½©»³Àá¡ÈßÚÎö¤ÇÇú¾Ð¤µ¤é¤¦
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡Ö2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼&¿·TV-CMÂçÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë²«¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡È¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡Û¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë¥À¥ó¥¹¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¡¡È½©»³Àá¡ÈßÚÎö¤ÇÇú¾Ð¤µ¤é¤¦
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼Æ±»Î¤ò¶¥¤ï¤»¤ë¡È¾Þ¥ì¡¼¥¹¡È¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¡ÖJOY-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢½©»³¤µ¤ó¤Ï»Ê²ñ¡¢»î¿©¡¢¿³ºº¤Î1¿Í3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹±é½Ð¡£½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡ª¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡È¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Þ¤ë¤Ç·Ý¿ÍÃ£¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¡È¼ã¤¤¤ä¤Ä¤é¡¢¿·¤·¤¤¤ä¤Ä(¥á¥Ë¥å¡¼)¤À¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÀÎ¤«¤é¤¤¤ë¤ä¤Ä¤é(¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼)¤¬¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ã¤¤¤ä¤Ä¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¹¥¤¾¡¼êË½¤ì¤í¤è¡¢ÀèÇÚ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯Ë½¤ì¤í¤è¡×¤È¡È ¤Ê¤É¤È¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·ãÎå¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡Ö½©»³Àá¡×ßÚÎö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¼¡È¤È¡¢¼ã¼ê¤Ë¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¡È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ÈÖ¤À¤«¤éÁêÅö¤Ê½Å°µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡È¤Èµ¤¸¯¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö5¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥¤¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È(¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È)°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡£¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤¦ÁíÎÁÍýÄ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½©»³¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¿¥ó¥´¤òÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤¬Èô¤Ó¡¢É¬»à¤ÇÍÙ¤ëÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîºÚ¤«¤ÍÈ¤²¤Î¤Ö¤Ã¤«¤±¤ª¤í¤·¤½¤Ð¡×¡£¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¼Ô¤¬¶Ú¥È¥ì¹¥¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¥ï¥´¥ó¤ò³«È¯¼Ô¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖJOY-1¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢½©»³¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¿ÍÊÁ½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡È¤È¡¢¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ËÉ¬»à¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡£ ¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÀÅ²¬,
½»Âð,
³¤,
À¸²Ö,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥À¥¤¥¹