¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡3.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡3.6%¡¡Á°²ó¡¡3.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¾®ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡ÊRPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡0.7%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.6%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡3.1%¡¡Á°²ó¡¡3.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡¦½ü¤¯¥âー¥²ー¥¸ÍøÊ§¤¤)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë16:45
Í½ÁÛ¡¡94.0¡¡Á°²ó¡¡93.0
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê03/15 - 03/21¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-6.2%¡ÊÁ°½µÈæ)
ÂÑµ×ºâ¼õÃí¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-1.0%¡¡Á°²ó¡¡3.2%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡3.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡3.6%¡¡Á°²ó¡¡3.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¾®ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡ÊRPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡0.7%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.6%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡3.1%¡¡Á°²ó¡¡3.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡¦½ü¤¯¥âー¥²ー¥¸ÍøÊ§¤¤)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë16:45
Í½ÁÛ¡¡94.0¡¡Á°²ó¡¡93.0
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê03/15 - 03/21¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-6.2%¡ÊÁ°½µÈæ)
ÂÑµ×ºâ¼õÃí¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-1.0%¡¡Á°²ó¡¡3.2%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£