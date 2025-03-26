º£Â¼¾Ú·ô¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿º£´üÇÛÅö¤Ï15±ß¸ºÇÛ
¡¡º£Â¼¾Ú·ô <7175> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬3·î26ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25Ç¯3·î´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï55±ß(Á°´ü¤Ï70±ß)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤Èº£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤ÄËè´ü¤Î¶ÈÀÓµÚ¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ35¡ó¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÇÛÅöµÚ¤Ó´üËöÇÛÅö¤ÎÇ¯£²²óÇÛÅö¤ò´ðËÜÅª¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ´ðËÜÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤2025Ç¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê30±ß¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¶â¡Ê£±³ôÅö¤¿¤ê25±ß¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¶â¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê55±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÇ¯£¶·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè86´üÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ËÉÕµÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤Èº£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤ÄËè´ü¤Î¶ÈÀÓµÚ¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ35¡ó¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÇÛÅöµÚ¤Ó´üËöÇÛÅö¤ÎÇ¯£²²óÇÛÅö¤ò´ðËÜÅª¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ´ðËÜÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤2025Ç¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê30±ß¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¶â¡Ê£±³ôÅö¤¿¤ê25±ß¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¶â¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê55±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÇ¯£¶·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè86´üÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ËÉÕµÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£