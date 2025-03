本日3月26日に開催が予定されていた<INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->仙台公演が延期されることが発表となった。これは、強風による東北新幹線の遅延・一部区間運休の影響を受けて、メンバーおよびスタッフが仙台へ到着出来ないため。本日の公演開催は不可能と判断して、明日3月27日(木)に延期となった。チケットは、そのまま27日の公演に利用可能。また、振替公演への来場が不可能な場合はチケットの払い戻しも行われるとのことだ。詳細はオフィシャルサイトにて。以下にオフィシャルサイトの公式発表を記したい。

■<INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->

3月10日(月) Zepp Nagoya

3月12日(水) Zepp Namba (OSAKA)

3月15日(土) ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)

3月16日(日) ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)

3月22日(土) LaLa arena TOKYO-BAY

3月23日(日) LaLa arena TOKYO-BAY

3月26日(水) SENDAI GIGS ※延期

→3月27日(木) SENDAI GIGS ※振替公演

3月29日(土) 横浜BUNTAI

3月30日(日) 横浜BUNTAI

▼サポートメンバー

Drums:Matt Sherrod

Bass:Armand Sabal-Lecco

Keyboards:Sam Pomanti

◆ ◆ ◆【本日3月26日(水)INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello- 仙台公演延期のご案内】本日3月26日(水)に開催を予定しておりました「INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-」仙台公演ですが、強風による東北新幹線の遅延・一部区間運休の影響を受け、メンバー・スタッフが仙台へ到着出来ないため、誠に残念ではございますが、本日の公演開催は不可能と判断し、明日(3月27日・木)に延期させていただくこととなりました。公演を心待ちにされていた皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。■延期日程2025年3月27日(木)開場16:00 / 開演17:00■会場SENDAI GIGS(会場の変更ございません)お手持ちのチケットは、そのまま27日の公演にご利用いただけますので、大切にお持ちください。B’z TICKETにて仙台公演をご購入のお客様のデジタルチケットにつきましては、皆様順次公演日時を明日の公演日時に変更いたします。管理番号含めまして、そのまま明日の公演でご利用いただけます。また、振替公演にご来場いただくことが叶わないお客さまにおかれましては、チケットの払い戻しを承ります。チケット払い戻しの際にもチケット(デジタルチケット)が必要ですので大切に保管していただきますようお願い申し上げます。なお、B’z TICKETをご利用のお客様は払い戻しに関するご案内を差し上げるまで、アカウントを削除なさらないようにお願いいたします。払い戻しに関する詳細は3月31日(月)中にオフィシャルホームページ・キョードー東北ホームページにてご案内させていただきます。【 Goods販売につきまして 】本日会場にて実施中のGoods・CD販売は17:00まで行わせていただきます。明日27日のGoods・CD販売の販売開始時刻につきましては、改めてご案内いたします。また本日、一部商品の入荷遅延に関して、会場にて商品代金と交換させていただきました、グッズ引換券をお持ちのお客様に関しましては、本日26日、商品入荷次第17:00まで引き換えを行わせていただく他、明日27日のGoods販売時間中も引き換え対応を行います。強風のため、交通網にも影響が出ている関係で、本日26日の商品配送車の到着時刻も延着となる可能性がございます。本日26日の引き換えに関して、状況が分かり次第、X等で改めてご案内させていただきます。ご来場予定の皆様には、大変心苦しいお知らせとなりますことを、心よりお詫び申し上げます。2025年3月26日株式会社 B ZONE / 株式会社 VERMILLION< お問合せ >お問合せ:キョードー東北 TEL:022-217-7788(平日13:00〜16:00、土曜日10:00〜12:00)※本日3月26日(水)のみ18:00までご対応いたします。18:00以降は、メール(ticket@kyodo-tohoku.com)にてお問い合わせください。◆ ◆ ◆