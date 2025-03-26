¡ÚRIZIN¡Ûºç¸¶¿®¹Ô»á¡¡¥Á¥ã¥È¥êCEO¤Îà³¤¿ÍÌäÅúá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö°ìÅÀ¡¢¤½¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£²¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤Ë£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Æ£Æ¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤ÏÆ±Âç²ñ¸å¡¢¥Þ¥é¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤Î·×ÎÌ¥ß¥¹¤Ç»î¹çÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤¿Í¤Ë¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡Ë£³£°£°¥°¥é¥à¤À¤±¡£»ä¤Ï³¤¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ù¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¦¥¨¡¼¥È¤Ç¤â»î¹ç¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï³¤¿Í¤Î¸¢Íø¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£²£µÆü¤Ë¡Ö³¤¿ÍÁª¼ê¤ÎÍ¦µ¤¤Î·çÇ¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¼Õºá¤·¡¢Àµ¼°¤ËÅ±²ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Î²ñ¸«¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¼Õºá¤â¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÉÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÃÄÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¶¡¼Éð»Ö²ñÄ¹¤¬´úÍÈ¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ê£Ó£Â¡Ë¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÃÄÂÎ¤¬¡Ë¾®¤µ¤¤¤È¤«Âç¤¤¤¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥¶¡¼Éð»Ö²ñÄ¹¤¬¤¤¤Æ£Ó£Â¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹ñ¤ËÍè¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¤é¤ÐàÆüËÜ¿Í¤Î¼Õºá¤Î»ÅÊýá¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½õ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤ÏÈ¾Ê¬ÆüËÜ¿Í¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÎéÀá¤È¤«¥Þ¥Ê¡¼¤È¤«ÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Þ¤º¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦Á°¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÀ¡¢¤½¤³¤¬ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£