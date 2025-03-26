¡Ú¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¡È»Ò°é¤Æ¡É¸ì¤ëÍÍ»Ò¤ËºÇ½ª½µ¤Ç¤â¤ä¤Þ¤Ì¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ä»ëÄ°Î¨¡ÖÎòÂåºÇÄã¡×³Î¼Â¤Ë
¡¡3·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÂè123ÏÃ¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Î©±ç½õ¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤¬¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ÎÅ¹¤ò¼êÅÁ¤¤»Ï¤á¤ë¡£µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»í¤ò¡¢Êâ¤Ï°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¤À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤ò»È¤¤¡¢»í¤Î¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êâ¤Ë¡¢·ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢»í¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤è¡£Âç·¶ºÀ¤ä¤Ê¤¤¤è¡£»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤±¤ó¡×
¡¡¤³¤Î·ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô»Ò°é¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤Þ¤¨¤¬¸À¤¦¤«¡Õ
¡Ô·ë¤¬Êì¿ÆÏÀ¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´Á³Êì¿Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡Ä¡Õ
¡Ô·ë¤µ¤ó°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤¢¤ó¤¿»Ò°é¤ÆæÆÌé¤Ë´ÝÅê¤²¤À¤Ã¤¿¤ä¤ó¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¤Ë¤Ï¡¢²Ö¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤êÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä¡¢ÊìÌ¼¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢²Ö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁê¼ê¤Ê¤É¡¢°é»ù¤Ï¤ª¤â¤ËÉ×¤ÎæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¥ÅÍ¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ð»º¥·¡¼¥ó¤Ï¡È¥ï¡¼¥×¡É¤Ç¤¹¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢·ë¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¶¶ËÜ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¼çÂê²Î¤òB¡Çz¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º£ºî¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë»ëÄ°Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏµÕ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª½µ¤ÎÁ°¤ÎÂè24½µ¡Ê3·î17¡Á21Æü¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï11.9¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£½é¤á¤Æ12¡óÂæ¤ò³ä¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï13.1¡ó¤Ç¡¢Ä«¥É¥éÎòÂåºÇÄãµÏ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï»Ä¤ê2²ó¡£¡Ô¤â¤¦¤Í¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤àµ¤¤â¤·¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¤í¤¦¡£