¡Ú¥·¥ã¡¼¥×¤ÈÏÃÂê¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Î ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É ¤¬È¿¶Á¡ª »£±ÆÁ°¤Ï¡ÖÁé¤»¥Õ¡¼¥É¡×»Å»ö¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌ£¤Ê¤·¿©»ö¡×¤ÎÅØÎÏ¤Ö¤ê
¡¡3·î25Æü¡¢¸µ¡ÖAKB48¡×¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÁ´¿È¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡ÔºÇ¶á¤Ï»£±Æ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é°áÁõ¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤±¤É¡¢»äÉþ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤è¤ó¡Õ¤È¡¢»äÉþ¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¡¢´Ö¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Î»äÉþ¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¡Ô¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç²Ä°¦¤¤¡Õ¡Ô¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤é¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Õ¡Ô¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡Õ¤È¡¢¤½¤ÎÂÎ·¿¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¡ÖAKB48¡×¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢½÷Í¥¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿Á°ÅÄ¡£4·î´ü¤Î¡ÖTravis Japan¡Ê¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤«¤éÁ°ÅÄ¤Î ¡ÈÊÑ²½¡É ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡¢SNS¤ÇÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÌÌÄ¹¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËË¤Þ¤ï¤ê¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎInstagram¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤ï¤«¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯3·î¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»º¸å1¥«·î¤Û¤É¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð»ºÅö»þ¤Ë18kgÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤Õ¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ·¿¥¡¼¥×½Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡¢2·î1Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVOCE¡×¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍÌ¾¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³Ê¸À¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ë ¡ÈÁé¤»¥Õ¡¼¥É¡É ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê»£±Æ¤¬¤¢¤ë3ÆüÁ°¤Ë¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢Ãë¤ÈÌë¤Ï»É¿È¤ÈÆ¦Éå¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¤Ï²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ëÌò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥ÞÁ°¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¿©»ö¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Å°Äì¤·¤¿¿©»ö´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Î ¡È¤¹¤Ã¤¤ê»Ñ¡É ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë¡¢Á°ÅÄ¤Ï¿©À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢AKB48»þÂå¤«¤é¿©»öÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÇÈà½÷¤¬¿©¤Ù¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç»®¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤òÂçÎÌ¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬Æþ¤ë´ï¤Ë¤ªÃãÄÒ¤±¤È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â¤è¤½¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡Ù¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤Ç±öÊ¬¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Þ¤º¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¥à¥Á¡Ù¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤ÏÌ£ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ëÆü¤È¡¢À©¸Â¤¹¤ëÆü¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤Ï·ÉÉþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£