»ö·ïÈ¯À¸»þ Å¹Æâ¤Ë2¿Í¤¤ê À¾Åìµþ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃË½÷»à½ý»ö·ï
¡¡À¾Åìµþ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢»É¤·½ý¤Î¤¢¤ëÃË½÷2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê½÷À¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ËÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿Èï³²¼Ô
¡¡25Æü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤ÇÅ¹¼ç¤ÎÆÁ»³ÃÒÈþ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È40Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ï»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤¬24Æü¤Î¸á¸å8»þ¤ËÅ¹¤ò³«¤±¤¿¸å¡¢ÆþÅ¹¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ANN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤¬Å¹¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÌó50Ê¬¸å¤ËÃËÀ¤¬Å¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÆÁ»³¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë