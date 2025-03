Appleは25日(現地時間)、開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference 2025(以下、WWDC25)」( https://developer.apple.com/wwdc25/ )を現地時間の2025年6月9日(月)から6月13日(金)までオンラインで開催すると発表しています。すべての開発者を対象に参加費無料で実施されます。



昨年のWWDC25に登壇したCraig Federighi氏 昨年のWWDC25に登壇したCraig Federighi氏

「世界中のデベロッパコミュニティと共に今年も素晴らしいWWDCを開催できることを嬉しく思います。デベロッパがその能力を高め、革新を続けるサポートをする最新のツールやテクノロジーをお見せするのが待ちきれません」

同社では引き続いて年次イベントである「WWDC」を今年もオンラインで開催することしたものの、初日の開会日には昨年や一昨年と同じく開発者と学生のためのスペシャルデーとして人数を限定して基調講演と一般教書演説の動画をアメリカ・カリフォルニア州クパティーノにあるAppleの新本社ビルを中心とする施設「Apple Park」で閲覧する特別なイベントを実施するとのこと。参加申込の方法などの詳細はWWDC25の公式Webページ( https://developer.apple.com/jp/wwdc25/ )をご確認ください。WWDC205では最新のiOSやiPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOSなどのAppleのソフトウェアの進化について紹介され、開発者がアプリやゲームを進化させられるようサポートするAppleの継続的な取り組みの一環として開発者がAppleのエキスパートに直接アクセスできる機会や新しいツール、フレームワーク、機能に関する情報も提供されます。また次世代の開発者やクリエイター、企業家を育成することを目的とした数多くのAppleのプログラムの1つである「Swift Student Challenge」について太平洋標準時(PST)の2025年3月27日(木)に今年の応募者にステータスが通知され、受賞者はApple Parkでの対面での体験に申し込む資格を得ることができ、さらに卓越した作品を提出したと認められた50人の優秀受賞者はクパティーノでの3日間の体験に招待されます。WWDCは毎年6月に開催されているAppleの開発者向けイベントで、2019年に開催した「WWDC 2019」まではアメリカ・カルフォルニア州サンノゼにある「McEnery Convention Center」で多数の人を集めて開催していましたが、2020年からは新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響によってオンライン開催となっています。オンライン開催の成功によって今年もオンラインでの開催となり、専用アプリ「Apple Developer」および公式Webページなどにて誰でも無料で参加できます。これにより、開発者や学生は初日に実施される基調講演を視聴することでAppleの最新のソフトウェアやテクノロジーを発見でき、Apple DeveloperアプリやApple Developer公式Webサイト、YouTubeで1週間に渡ってWWDC25を体験できます。また今年のWWDCではビデオセッションのほか、オンラインラボでAppleのエンジニアやデザイナーと交流したり、世界中のデベロッパコミュニティーとつながったりする機会が用意されています。さらにWWDC関連の情報はApple Developer公式Webページやメールでもお知らせされます。なお、AppleのWorldwide Developer Relations担当の副社長であるSusan Prescott氏は以下のように述べています。なお、例年通りであれば、スマートフォン(スマホ)向け「iOS 19」やタブレット向け「iPadOS 19」、パソコン(PC)向け「macOS 16」、スマートウォッチ向け「watchOS 12」、スマートテレビ向け「tvOS 19」、スマートグラス向け「visionOS 3.0」などの各プラットフォームの次期バージョンが発表されるものと予想されます。アプリ名:Apple Developer価格:無料カテゴリー:Developer Tools開発者:Appleバージョン:10.7.2互換性:iOS 17.0以降またはiPadOS 17.0以降、macOS 14.0以降、tvOS 17.0以降、visionOS 1以降が必要です。App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id640199958?mt=8

記事執筆:memn0ck

