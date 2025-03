常設フードドライブポスト設置！SUPER CENTER PLANT-２ 坂井店

PLANTは、家庭の食品ロス削減と、食品を必要としている地域の方々への支援を目的として、坂井市と「食品ロス削減の推進に向けたフードドライブに関する協定」を締結し、SUPER CENTER PLANT-2 坂井店、店内に常設のフードドライブポストを設置。

SUPER CENTER PLANT-2 坂井店

設置日 :2025年3月26日(水)

設置場所:福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1

SUPER CENTER PLANT-2 坂井店 8番レジ付近

