貴重な原画作品など約50点を展示！アートコレクションハウス「トム・エバハート2025年G.W.特別展示販売会」

アートコレクションハウスは、スヌーピーなどの人気キャラクターでお馴染みの世界的人気コミック“PEANUTS(TM)”のキャラクターたちを唯一アート表現できる画家トム・エバハートのG.W.特別展示販売会を、2025年4月11日(金)より岡山・愛知・東京・大阪の4会場にて開催します。

アートコレクションハウス「トム・エバハート2025年G.W.特別展示販売会」

≪岡山・倉敷会場≫

会場 :アリオ倉敷 1階センターコート横

所在地 :〒710-0813 岡山県倉敷市寿町12番2号

会期 :2025年4月11日(金)〜4月13日(日)

営業時間:11:00〜19:00(最終日17:00)

≪愛知・名古屋会場≫

会場 :イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階イオンホール

所在地 :〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号

会期 :2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

営業時間:11:00〜19:00(最終日17:00)

≪東京・新宿会場≫

会場 :ヒルトピアアートスクエア(ヒルトン東京B1F)

所在地 :〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2

(ヒルトピアショッピングアーケード内)

会期 :2025年4月25日(金)〜4月29日(火・祝)

営業時間:11:00〜19:00(最終日16:00)

≪大阪・難波会場≫

会場 :なんばマルイ 2階イベントスペース

所在地 :〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9

会期 :2025年5月3日(土)〜5月6日(火・振休)

営業時間:11:00〜20:00

この展示販売会では、新作「Art Island」「Love Island」「Andy’s Tsunami」の3点が同時発表され、特別なトリプル新作発表展として開催されます。

2025年は トム・エバハート展 日本開催25周年、PEANUTS(TM) 原作者チャールズ・M・シュルツ氏没後25年、アートコレクションハウス40周年という記念すべき年でもあり、特別なアニバーサリーイヤーを祝うスペシャル企画展となります。

告知にはない特別作品を含め、版画作品や貴重な原画作品など約50点を展示販売します。

※展示作品はすべて購入が可能です。

売約済の場合は会場でご覧いただけない作品もあります。

Andy’s Tsunami

★来場プレゼント★

来場時に、特設サイトの画面をご提示いただいた方には「オリジナル大判ポストカード」をプレゼントします。

※プレゼントはなくなり次第終了します。

◆作家紹介 TOM EVERHART トム・エバハート

1952年アメリカ・ワシントンD.C.生まれ。

世界最高峰の大学の一つとして大統領なども輩出しているアメリカのイェール大学にて絵画を学び、1970年から80年代にかけて風景画家として活躍する。

アンディ・ウォーホルやジャン・ミシェル・バスキアなど現代美術における代表的なアーティストと交流があり、自身もその一人として、ビバリーヒルズのMouche Galleryでは国際的に著名な芸術家の名簿に加えられている。

広告代理店の企画をきっかけにチャールズ・M・シュルツ氏と出合い、アーティストとしての共通点を見出したチャールズ・M・シュルツ氏は数多くのアーティストの中からトム・エバハートを選出し、その後8年間にわたり約500ものプロジェクトを彼に任せた。

88年から89年にかけて、癌のため闘病生活を送っていたトム・エバハートだが、奇跡的な回復によりアーティストとしての活動を再開。

その際にチャールズ・M・シュルツ氏から「PEANUTS(TM)」のキャラクターをアートとして自由に表現することの提案があり、それによりトム・エバハートの新しいアートが誕生した。

これを絶賛したチャールズ・M・シュルツ氏は、今後の創作活動を保証するとして、正式な契約書を渡しているため、今後トム・エバハート以外のアーティストがこのアートを手掛けることはない。

1990年にはフランスのルーブル美術館での個展を皮切りに、アメリカのラスベガス、ロサンゼルスで個展を開催し、現在に至るまで37年間創作活動を続けている。

