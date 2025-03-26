¥È¥¤¬º£Ç¯ºÇ½é¤Î»ºÍñ¡¡Ãæ¹ñð¡À¾¾ÊÜÀÎÓ»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÜÀÎÓ3·î26Æü¡ÛÃæ¹ñð¡À¾¾ÊÜÀÎÓ»Ô²£»³¶è¤Î¥È¥¿Í¹©ÈË¿£¡¦ÌîÀ¸²½ÊüÄ»´ðÃÏ¤Ç19Æü¡¢¼±ÊÌÈÖ¹æ116¤Î»ó¤¬º£Ç¯½é¤á¤Æ»ºÍñ¤·¤¿¡£¤Õ²½¤ÏÌó1¥«·î¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±´ðÃÏ¤Ï¾ÊÆâºÇËÌ¤Î¥È¥À¸Â©ÃÏ¤Ç¡¢ËèÇ¯2¡Á6·î¤¬ÈË¿£´ü¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤Õ²½¤Þ¤Ç¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê´Ñ»¡ÀßÈ÷¤ò»È¤¤¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤ò24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥¤Ï¡ÖÅìÊý¤ÎÊõÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´õ¾¯Ä»Îà¤Ç¡¢2023Ç¯10·î¤Ë½é¤á¤ÆÆ±¶è¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¹â°ÞÅÙÃÏ°è¤ÇÈË¿£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10±©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥¤ÎÀ¸Â©¿ô¤Ï1981Ç¯¤Î7±©¤«¤é1Ëü1Àé±©Í¾¤ê¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤ÎÊÝ¸î»ö¶È¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ïÊÝ¸î¤ÎÀ®¸ùÎã¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÉÕ¿ð²â¡¢ìä±ÑÇî¡Ë