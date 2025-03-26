Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡Ú¹ë½£¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë09:30
·ë²Ì¡¡2.4%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê´¢¤ê¹þ¤ßÊ¿¶Ñ¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ
·ÐºÑÊª²Á¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð°ú¤Â³¤Íø¾å¤²
²áµî¤ÈÈæ¤Ù°ÙÂØÊÑÆ°¤¬Êª²Á¤Ë±Æ¶ÁµÚ¤Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÊª²Á¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤¤
1·î²ñ¹ç°Ê¹ß¡¢ÄÌ¾¦À¯ºö½ä¤êÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ
´ðÄ´ÅªÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Þ¤À¾¯¤·2%¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥³¥á´Þ¤à¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Ï¾å¾ºÎ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤¬²ó¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¦°ìÊâÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Â¸µ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¡×¤ËÆ¼¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¡ÊBBGÊóÆ»¡Ë
Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¤¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
Áê¸ßÅª¤è¤ê¤Ï´²Âç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢Áê¸ßÅª¤È¤¹¤ì¤Ð¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯¸«ÄÌ¤·°²½¤ò·Ù¹ð
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎËÇ°×À¯ºö¤¬ÁýÂç¤¹¤ëºÄÌ³¤È¶âÍø¾å¾º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹ñ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ
·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡²ó¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
Ï¢¶ä¤Ï2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡Ö²«¶â¤ÎÆ»¡×¤ò¤â¤Ï¤äÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¤ÏÃæ¹ñ³ô¤Ë¶¯µ¤
¥â¥ë¥¹¥¿¤Ï¤³¤Î1¥«·î¤ÇÃæ¹ñ³ô¤ÎÌÜÉ¸¤òºÆÅÙ°ú¤¾å¤²¡¢¹á¹Á³ô¤â°ú¤¾å¤²
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¤ÏÃæ¹ñ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¤Î´Ø¿´¥ì¥Ù¥ë¤¬21Ç¯½éÆ¬°ÊÍè¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¹â¿å½à¤È»ØÅ¦
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡Ú¹ë½£¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë09:30
·ë²Ì¡¡2.4%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê´¢¤ê¹þ¤ßÊ¿¶Ñ¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ
·ÐºÑÊª²Á¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð°ú¤Â³¤Íø¾å¤²
²áµî¤ÈÈæ¤Ù°ÙÂØÊÑÆ°¤¬Êª²Á¤Ë±Æ¶ÁµÚ¤Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÊª²Á¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤¤
1·î²ñ¹ç°Ê¹ß¡¢ÄÌ¾¦À¯ºö½ä¤êÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ
´ðÄ´ÅªÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Þ¤À¾¯¤·2%¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥³¥á´Þ¤à¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Ï¾å¾ºÎ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤¬²ó¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¦°ìÊâÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Â¸µ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¡×¤ËÆ¼¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¡ÊBBGÊóÆ»¡Ë
Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¤¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
Áê¸ßÅª¤è¤ê¤Ï´²Âç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢Áê¸ßÅª¤È¤¹¤ì¤Ð¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯¸«ÄÌ¤·°²½¤ò·Ù¹ð
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎËÇ°×À¯ºö¤¬ÁýÂç¤¹¤ëºÄÌ³¤È¶âÍø¾å¾º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹ñ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ
·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡²ó¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
Ï¢¶ä¤Ï2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡Ö²«¶â¤ÎÆ»¡×¤ò¤â¤Ï¤äÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¤ÏÃæ¹ñ³ô¤Ë¶¯µ¤
¥â¥ë¥¹¥¿¤Ï¤³¤Î1¥«·î¤ÇÃæ¹ñ³ô¤ÎÌÜÉ¸¤òºÆÅÙ°ú¤¾å¤²¡¢¹á¹Á³ô¤â°ú¤¾å¤²
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¤ÏÃæ¹ñ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¤Î´Ø¿´¥ì¥Ù¥ë¤¬21Ç¯½éÆ¬°ÊÍè¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¹â¿å½à¤È»ØÅ¦