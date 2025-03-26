¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë¥¿¥¤¥ßー
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£¶Æü¸á¸å£±»þ¸½ºß¤Ç¥¿¥¤¥ßー<215A.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ç¥¿¥¤¥ßー¤¬È¿Íî¡££²£´Æü¤Ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6098.T>»±²¼¤Î¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¦¥ó¥ïー¥¯¥¹¥¥Þ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ë¼ý±×À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¥¿¥¤¥ßー¤Î³ô²Á¤Ï£²£µÆü¤ËµÞ¿¤·¤¿¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬£²£´Æü¤ËÅê»ñÈ½ÃÇ¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤â¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±¼Ò³ô¤Î¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£²£¶Æü¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ç¥¿¥¤¥ßー¤¬È¿Íî¡££²£´Æü¤Ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6098.T>»±²¼¤Î¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¦¥ó¥ïー¥¯¥¹¥¥Þ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ë¼ý±×À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¥¿¥¤¥ßー¤Î³ô²Á¤Ï£²£µÆü¤ËµÞ¿¤·¤¿¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬£²£´Æü¤ËÅê»ñÈ½ÃÇ¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤â¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±¼Ò³ô¤Î¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS