ºî¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡ªPLANT¡Ö¤ª¤Á¤ã¤Ã¤ÔÀèÀ¸¡×¤ÎÇ´ÅÚ¶µ¼¼

PLANTは、粘土に関する様々なことを手がける粘土クリエーターで、数多くのテレビ番組で作品を紹介されており、本も出版されている「おちゃっぴ先生」の粘土教室をSUPER CENTER PLANTー3清水店、SUPER CENTER PLANTー6瑞穂店にて開催します。

PLANT「おちゃっぴ先生」の粘土教室

【開催日】

清水店:2025年3月29日(土)・3月30日(日)

瑞穂店:2025年4月5日(土)・4月6日(日)

(1)10時〜 (2)13時〜 (3)15時〜(両日とも) ※各回、約1時間半程度を予定

【定員】

各回30名様(予約分と当日先着分があります)

事前予約20名、当日申込10名(※先着順)

【参加費】

無料

【参加対象】

どなたでも参加できます。

※小さなお子様は大人とご一緒に参加してください。

PLANTは、粘土に関する様々なことを手がける粘土クリエーターで、数多くのテレビ番組で作品を紹介しています。

本も出版している「おちゃっぴ先生」の粘土教室をSUPER CENTER PLANTー3清水店、SUPER CENTER PLANTー6瑞穂店にて開催。

粘土で同社のハンバーガーショップJJ BURGERの人気キャラクター「JJベアーズ」を作ってみませんか。

おちゃっぴ先生と一緒に、作る楽しさを体験出来ます。

≪イベント概要≫

【内容】

おちゃっぴ先生と一緒に粘土でJJベアーズを作ります。

できた作品はカプセルに入れてお持ち帰りできます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 作る楽しさを体験!PLANT「おちゃっぴ先生」の粘土教室 appeared first on Dtimes.